مبادرة لإشراك أهالي الطائف في تطوير الخدمات البلدية

أطلق أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، مبادرة بعنوان “كلّنا أمانة”، تهدف لإشراك المجتمع المحلي في النهوض بتطوير الأعمال والخدمات البلدية، من خلال إنشاء منصة تواصل تفاعلية لمناقشة الأفكار التطويرية والإبداعية للخدمات ودعم مشاركة المجتمع المحلي وتفعيل أطروحاتهم واقتراحاتهم ليسهموا في حل المشكلات المتعلقة بالخدمات البلدية المقدمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي أمانة الطائف إلى تعزيز مفهوم تحسين المظهر الحضري، وتطوير البرامج الخدمية، والتواصل الفعال مع أفراد المجتمع للتخلص من المظاهر السلبية، وسيكون المواطن والمقيم هما المحور الرئيسي في تحسين الخدمة البلدية، تحقيقاً لمحاور تطوير الخدمات المقدمة التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وتقوم مبادرة “كلّنا أمانة” على تحفيز الأهالي وأفراد المجتمع للمشاركة بآرائهم وأفكارهم لتطوير الخدمات البلدية، التي تشمل خدمات البنية التحتية والمرافق العامة والصحة العامة والصحة البيئية وأسواق النفع العام والتعديات والفعاليات والأنشطة المقامة وغيرها من الخدمات البلدية.