مصر.. مصرع عروسين بعد ساعات من حفل الزفاف

لقي عروسان مصريان مصرعهما، بعد ساعات من حفل زفافهما، شمال العاصمة القاهرة، حيث عُثر عليهما صباح اليوم التالي جثتين هامدتين، فيما قررت الجهات الصحية أن سبب الوفاة هو الاختناق.
وكانت الجهات الأمنية المصرية قد تلقت بلاغا من مركز شرطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، يفيد بمصرع عروسين صباح يوم زفافهما، وبمباشرة المباحث للواقعة تبين وفاة الزوج ويعمل ضابطًا بحريًا، والزوجة خريجة الجامعة، مختنقين داخل شقتهما.
وكشف مصدر أمني أن أسرتي العروسين اكتشفتا الحادث أثناء زيارتهما لتقديم طعام “الصباحية” المعروف في مصر، فيما أكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب الاختناق من غاز السخان ولا توجد شبهة جنائية.