الرئيسية الشركات موبايلي أعمال تطلق خدمة إدارة أسطول المركبات بمميزات إضافية
أعلنت موبايلي أعمال عن إطلاق مميزات إضافية جديدة لخدمة إدارة أسطول المركبات التي تم إطلاقها منذ أكثر من عام مزودة بأحدث الحلول الرقمية والتقنية وحلول انترنت الأشياء IoT)) ، وتأتي هذه الخدمة امتداداً لجهود موبايلي أعمال المتواصلة في تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في المملكة لتواصل ريادتها وابتكارها.
وعلق الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في موبايلي المهندس ماجد العتيبي على إطلاق هذه المميزات قائلا: يأتي هذا الاطلاق استكمالا لجهود موبايلي أعمال لتنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتقديم حلول تقنية فريدة من نوعها، لذلك نقوم على الدوام بتطوير وتحديث خدماتنا لنحافظ على ريادتنا في تقديم أحدث الحلول لعملائنا ومن ضمنها حلول انترنت الأشياء.
يشمل هذا التحديث الجديد على العديد من الخدمات الإضافية التي من شأنها تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجميع القطاعات وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع توجه المملكة للاستثمار فيها وفتح المجال لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد المحلي.
أحد أبرز هذه الخدمات والمزايا الإضافية، إمكانية إدارة الاسطول عبر الأجهزة المحمولة من هواتف ذكية أو أجهزة لوحية من خلال تطبيق خاص بذلك يمكن الحصول عليه من متاجر التطبيقات المعتمدة.
هذا وتسخر موبايلي أعمال تقنياتها في سبيل تطوير فعالية التشغيل وخفض التكاليف التشغيلية وتحقيق قيم مضافة للمنشآت التي تمتلك أساطيل نقل، وتمنح خدمة إدارة الأسطول خاصية إدارة ومراقبة مركبات المنشأة ومساراتها في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى الكثير من المزايا المصاحبة لهذه الخدمة كخاصية إدارة التنبيهات المسبقة عند تجاوز المركبات للمناطق المحددة أو تجاوزها للسرعة، وكذلك تزويد وتذكير المستخدم بمواعيد الصيانة الدورية ومتابعة سائقي المركبات وإعداد التقارير الدورية.
وتعتمد موبايلي أعمال على بنية تحتية ذات كفاءة عالية ومراكز بيانات منتشرة في جميع أنحاء المملكة لتوفير هذه الخدمات المبتكرة، تحت إشراف وإدارة كوادر فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة لتقديم حلول اتصالات وتقنية معلومات جعلت من موبايلي رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.