وظائف نسائية شاغرة لحملة الابتدائية والثانوية في بلدية العلا

أعلنت بلدية محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، عن توافر وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور، لحملة الابتدائية والكفاءة والثانوية فما فوق.
وأوضحت البلدية أن الوظائف المطلوبة تحت مسمى: مراقبة أسواق (الفئة ب – لحملة الثانوية فأعلى)، ومشغلة آلات مكتبية (الفئة ب – لحملة الثانوية فأعلى)، وعاملة خدمات (الفئة أ – لحملة الابتدائية مع القدرة على العمل).
ويشترط في المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية، ولديها الاستعداد للقيام بمهام وواجبات الوظيفة المعينة عليها، والأفضلية لمن لديها خبرة سابقة في القطاع الخاص أو العام إن وجدت، وأن تكون مسجلة بنظام “ساعد” في موقع وزارة الخدمة المدنية.
وتتضمن الوثائق المطلوبة عند التقديم: صورة من المؤهلات مع الأصل للمطابقة، وصورة الهوية الوطنية، وصورة من نموذج التقديم في “ساعد”، وصورة من الخبرات إن وجدت.
ويتم التقديم حضوريًا في مقر بلدية العلا (إدارة الموارد البشرية)، اعتبارًا من الأحد الموافق 14/5 /1440هـ حتى يوم الخميس الموافق 18/5/1440هـ، خلال أوقات الدوام الرسمي.