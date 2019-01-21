إغلاق ٣ محلات تُقدم الوجبات السريعة في الجموم

تمكنت فرق الرقابة الصحية التابعة لبلدية محافظة الجموم من إغلاق (٣) محلات للوجبات السريعة وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية و لقيامها بتحضير الوجبات بطريقة مخالفة ، حيث لوحظ إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي حسب معايير اشتراطات السلامة الغذائية .
وقامت البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحة بمصادرة وإتلاف عدد (٤٦٤) شريحة من شرائح برجر اللحم والدجاج تظهر عليها علامات التلف والفساد حيث يبلغ وزن الشريحة (٩٠) جرام ، بالإضافة إلى إتلاف (١٢) كيلو جرام من الروبيان الفاسد ، وجرى إشعار أصحاب المحلات المخالفة بمراجعة البلدية تمهيداً لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم .