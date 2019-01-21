الأحوال المدنية تكشف عن الأسماء والألقاب المحظورة عند التسجيل

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء.
وقالت الوكالة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” إنه يتم تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجيل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل الشريف أو السيد أو الحاج ونحوها، كما لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.
وأضافت أنه لا يُسمح أيضًا بتسجيل الأسماء المركبة مثل “قمر الزمان” و”محمد خالد” ونحوها، وأخيرًا يتم منع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل “عبدالرسول” و”عبد اللات” ونحوها.