“الانضباط” تغرّم “النصر” 26 ألف ريال بسبب 5 دقائق وترفض شكواه ضد نادي “الوحدة”

الرئيسية رياضة “الانضباط” تغرّم “النصر” 26 ألف ريال بسبب 5 دقائق وترفض شكواه ضد...
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، 4 قرارات ضد ناديي النصر والاتحاد ضمن مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وألزمت اللجنة نادي النصر بدفع غرامتين ماليتين، الأولى تُقدر بـ 14 ألف ريال بسبب تأخر الفريق الأول ثلاث دقائق عن الوقت المحدد للنزول إلى أرض الملعب في بداية مباراته أمام نادي الأنصار ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والثانية 12 ألف ريال بسبب تأخره أيضا عن النزول في الشوط الثاني دقيقتين في نفس المباراة، مشيرة إلى أن هذا القرار غير قابل للاستئناف.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنه تم رفض شكوى نادي النصر المقدمة ضد نادي الوحدة ولاعبه علي النمر بحجة أنه لاعب من مواليد المملكة، مبينة أنه تم رفضها بسبب عدم توفر أركان المخالفتين موضوع الشكوى.
وكشف القرار الرابع للجنة الانضباط عن رفض الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد على الإنذار الثاني تجاه لاعبه جاري رودريغز وطرد اللاعب في مباراة فريقه أمام شقراء ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة 10 آلاف ريال، وهي قيمة رسوم الاحتجاج.