“التجارة” تستعرض جهود الرقابة على المتاجر الإلكترونية بمؤتمر دبي

شاركت وزارة التجارة والاستثمار بمؤتمر “الشرق الأوسط وأفريقيا للابتكار والاستثمار والملكية الفكرية” والذي تنظمه وزارة التجارة بحكومة دبي.
ويهدف المؤتمر لبحث تحسين تعاملات التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات ومناقشة وتطوير آليات حماية المستهلك من قبل الأجهزة المعنية بالمستهلك.
وقدمت “التجارة” خلال المؤتمر عرضاً عن جهود مكافحة الغش والتقليد وأحكام القضايا والعقوبات المترتبة على مرتكبيها، إضافة إلى الجهود المبذولة في إدارة الرقابة على المتاجر الالكترونية وآليات تحسينها وحفظ حقوق المستهلك وحمايته من الغش والتضليل.
وقدم المهندس عمر السحيباني وكيل حماية المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار عرضاً حول تجربة الوزارة بمبادرة “معروف” والتي تعد منصة إلكترونية تضم أكثر من 24 ألف حساب ومتجر إلكتروني لمختلف السلع والمنتجات وتمكن المستهلكين من تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة، واستعرض نظام مكافحة الغش التجاري وما يترتب عليه من عقوبات ونماذج لأبرز المخالفات النوعية والدور الذي تقوم به الفرق الرقابية للوزارة في ضبط المخالفات بكافة مناطق المملكة.
كما قدم الأستاذ خالد الشايع مدير إدارة الرقابة على المتاجر الالكترونية عرضاً حول متابعة بلاغات المتاجر الالكترونية المسجلة لدى الوزارة والجهود المبذولة في التصدي لممارسات الغش والتقليد من المتاجر الإلكترونية داخل وخارج المملكة.
وعلى هامش المؤتمر زار الوفد الممثل لوزارة التجارة والاستثمار مقر وزارة التجارة في دبي واقتصاديات دبي وجرى بحث تعزيز التعاون لتبادل الخبرات حول الأنظمة المتبعة في مباشرة البلاغات بشكل كامل وأساليب توعية حماية المستهلك.