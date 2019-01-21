“الجوازات” تتيح الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين عبر “أبشر”

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة جديدة للعسكريين تتيح لهم الاستفسار عن حالة تصريح السفر ومعرفة مدته من خلال منصة “أبشر”، ضمن الخدمات الإلكترونية للمديرية العامة للجوازات.
وأوضحت “الجوازات” أن الخدمة يستفيد منها العسكريون، بالدخول على حساباتهم في “أبشر” واختيار “خدمات الجوازات” من قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم الاستفسار عن حالة تصاريح السفر للعسكريين، فتظهر بيانات التصريح ومدته.
وأكدت “الجوازات” أنها تسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال منصات “أبشر، أبشر أعمال، مقيم”، ما يوفر الوقت والخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين إلى التسجيل في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” من خلال الدخول للموقع الرسمي www.moi.gov.sa والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.