الرئيسية حوادث العثور على جثتين متفحمتين في جدة.. والجهات الأمنية تحقق في الواقعة
أفادت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة جدة فتحت تحقيقاً موسعاً في واقعة مصرع شخصين جراء حريق نشب بإحدى الغرف في حي القوزين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بتفحم شخصين إثر حريق اندلع في مواد إسفنج وقطن وملابس قديمة داخل غرفة بحي القوزين، لافتةً إلى أن المعاينة الأولية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية بالحـادث.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية سارعت بنقل الجـثتين إلى الطب الشرعي لإجراء اللازم، كما واصلت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة والتوصل لهوية الضحيتين.