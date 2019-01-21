اليمن.. مقتل قيادات وتدمير غرفة عمليات للحوثيين في صعدة

أسفر قصف مدفعي عنيف للجيش الوطني اليمني، عن مقتل متمردين حوثيين بينهم قادة ميدانيون، حيث استهدف القصف غرفة عمليات للميليشيا الانقلابية مساء أمس في محيط جبل آل قراد الاستراتيجي في جبهة الشامية شمالي غرب محافظة صعدة.
وأشار موقع “سبتمبر نت” اليوم الأحد إلى أن القصف تم أثناء اجتماع ضم عدداً من قادة الميليشيا الميدانيين، وذلك في ضربة نوعية جديدة للجيش الوطني ضمن تقدُّمه الملحوظ في الأشهر الأخيرة في صعدة.
وأضاف الموقع أن القصف جرى بعد عملية رصد دقيقة، وأسفر عن مقتل 7 من الميليشيا، بينهم قيادات، وإصابة آخرين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.