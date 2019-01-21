برنامج تنمية المواهب التابع لوحدة الأعمال التجارية الإلكترونية يحظى بدعم كبرى الشركات العالمية

الرئيسية ثقافة وفنون برنامج تنمية المواهب التابع لوحدة الأعمال التجارية الإلكترونية يحظى بدعم كبرى الشركات...
انضمت جهات جديدة من كبرى الشركات العالمية في برنامج جدارة، المبادرة الرائدة التي أطلقتها وحدة الأعمال التجارية الإلكترونية ، والتي تهدف إلى تمكين الشباب العربي وصقل مهاراتهم وخبراتهم في مجال الأعمال الريادية، وهي تتمثل في دورة تدريبية مكثفة مدتها ستة أشهر يتم فيها صقل مهارات المتدربين. وتضم الشركات الرائدة التي شاركت مؤخراً في البرنامج: أمازون ويب سيرفيسز (AWS))، جامعة مانشستر مركز الشرق الأوسط، ستيب جروب ومايكروسوفت؛ حيث تضافرت الجهود لمنح 20 متدرباً من خريجي الجامعات، ممن تم اختيارهم للمشاركة في البرنامج، الفرصة لتنمية مهاراتهم في عدة مجالات.
وحظي نخبة من الشباب العربي في المنطقة، الذين تم اختيارهم عبر إجراء مقابلات مكثفة الصيف الماضي لتقييم مهاراتهم، على فرصة ذهبية للتعرّف على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الأعمال الرقمية والاستفادة من خبرات الشركات الجديدة المشاركة في البرنامج.
كانت الزيادة المستمرة في أعداد السكان المحليين في السعودية، ممن تتراوح أعمارهم دون الثلاثين عاماً، العامل الأساسي لإطلاق هذه المبادرة الرائدة؛ حيث تشير الإحصائيات التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى أن نسبة 60% من السكان هم دون الـ 30 عاماً، وهذا يؤثر بشكل كبير على سوق العمل في المنطقة، ويدفع الشركات إلى توفير فرص عمل جديدة للكفاءات المبدعة والطموحة التي تبحث عن وظائف في مجال التكنولوجيا والأعمال الرقمية.
وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، يسعى برنامج جدارة إلى تمكين الشباب العربي وتزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار. كما يهدف إلى دفع عجلة التنمية وتزويد المنطقة بكم هائل من المعلومات التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الازدهار والتطور. تدعم هذه المبادرة الرائدة هدفين أساسيين لرؤية السعودية 2030 ضمن إطار خططها الطموحة وهما: خفص نسبة البطالة بين السعوديين إلى 7% وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
وقد علّق الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيّار للسفر القابضة، على هذه المبادرة: “تدعم رؤية برنامج جدارة بشكل كبير رؤية السعودية 2030. يشكل الشباب السعودي ما يقارب 60% من التعداد السكاني في المملكة، وهم دون سن الثلاثين، ولهذا السبب جاء برنامج جدارة لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والواقع الذي يشهده سوق العمل. وإطلاق البرنامج في هذا الوقت من شأنه أن يدعم أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030. لقد شهدنا في هذه الفترة مدى تفاعل الشباب العربي مع البرنامج والنتائج المثمرة التي حققها منذ إطلاقه، والتي تمثلت في الكم الهائل من المعلومات والمهارات التي اكتسبها المشاركون، من خلال الجلسات التدريبية التي تم تنظيمها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية في مجال الأعمال الرقمية وتوجيهات الخبراء في هذا المجال. ونأمل أن يكون برنامج جدارة الانطلاقة لهؤلاء الشباب وخطوة نحو مستقبل مهني واعد، وأن يستمر البرنامج على النهج المتميز على مدار أعوام وأعوام، من أجل إعداد قادة المستقبل”.
وفي هذا الصدد، عقدت شركة مايكروسوفت جلسة تدريبية استمرت لمدة يوم كامل، كان الهدف منها إعطاء المشاركين نبذة عن تاريخ الشركة وطبيعة عملها ومن ثم تطرق الخبراء للحديث عن الذكاء الاصطناعي والأهداف المستقبلية للشركة.
ولقد ساهمت ستيب جروب في تقديم عرض متكامل عن الشركات الناشئة وعقد لقاءات مثمرة بين المتدربين والخبراء المتميزين في المنطقة. كما نظمت جولات إلى مجموعة من الشركات “حاضنات الأعمال”، والتي تهدف إلى تطوير شركات رواد الأعمال. ومن المقرر استضافة متدربي جدارة في ستيب كونفريس 2019 الشهر المقبل، ومنحهم الفرصة للاستفادة من الخبرات في مجال المشاريع المبتكرة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. تساهم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وبالتالي إتاحة الفرصة للشباب لإدراك المقومات الأساسية لنجاح الشركات الناشئة كان له أهمية وأثر كبير بالنسبة للمجموعة.
وقد علّقت ليلى العمران، مؤسسة برنامج جدارة، على هذه الشراكة الجديدة والمثمرة: “لقد تم إطلاق برنامج جدارة في مايو 2018، بمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية مثل تويتر، فيسبوك، أماديوس وأوداسيتي. ومنذ ذلك الحين ونحن نستقبل شركاء جدد في هذا البرنامج، وقد ساهموا جميعاً في دعم هذه المبادرة التي نالت حظاً كبيراً من الاهتمام.