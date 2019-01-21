تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم استعداداتها لتنظيم «مسابقة المهارات» بمقر الكلية التقنية للبنين بمدينة بريدة، والكلية التقنية للبنات بمحافظة الرس، يومي الثلاثاء والأربعاء السابع والثامن من جمادى الآخرة من هذا العام 1440هـ وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم.
صرح بذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن ، مشيراً بأن المسابقة تحظى بدعم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وتتولى الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات الإشراف على تفاصيل تصفياتها ، موضحاً بأنه سيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة ومن ثم تمثيل المملكة في المسابقة العالمية للمهارات في روسيا أغسطس 2019 م .
وكشف “المذن” أن هذه المسابقة التي تستقبل طلبات المشاركة فيها على الرابط التالي : http://www.tvtcqassim.org/ تعد بيئة تنافسية جاذبة بين المتسابقين من الجنسين ، حيث ينتهي التسجيل بها يوم السبت السابع والعشرين من الشهر الهجري الجاري .
وأضاف “المذن” أن المسابقة تأتي لتسويق التدريب التقني والمهني، وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يُحْدِثَهُ التدريب التقني والمهني على المستويين العام والشخصي، مبيناً إن المسابقة تستهدف فئة الشباب السعودي من الجنسين من جميع مراحل التعليم الجامعي والعام والتقني ، وذلك بجوائز تصل إلى أكثر من 72 ألف ريال، بالإضافة الى ميداليات وشهادات تميز لمن يحصل على 500 نقطة ، من خلال 12 مهارة موزعة للبنين والبنات وتشمل تقنية السيارات، ، ونظم شبكات تقنية المعلومات، والتمديدات الكهربائية، والحلول البرمجية للأعمال، وتصميم صفحات الإنترنت، والإلكترونيات، واللحام، والتبريد والتكييف ومهارة الرسم الهندسي الأوتوكاد، بالإضافة إلى 3 مهارات للبنات وهي: تصفيف الشعر، وتصميم الجرافيك، وتقنية الأزياء.
يذكر أن هذه المسابقة تهدف إلى نشر أهمية المهارة التقنية والتشجيع على الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين السعوديين والسعوديات، ونشر الوعي التقني والمهني بين أفراد المجتمع، وتعريف الشباب بالتخصصات الفنية المتاحة وآفاق المستقبل للعاملين فيها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبناء الوطن وبناته من ذوي المهارة العالية .