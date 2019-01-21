دورة تدريبية في مهارات مونتاج الفيديو والأفلام الوثائقية بـ “ثانوية المقريزي”

في مستهل خطة برامجها للنشاط الطلابي للفصل الدراسي الثاني لهذا العام, نظمت “ثانوية المقريزي” بتعليم محافظة جدة, دورة تدريبية في مجال مهارات مونتاج وصناعة الفيديو والأفلام الوثائقية وإخراجها للمبتدئين.
وتهدف الدورة التدريبية التي أشرف عليها مدرب مختص في مونتاج وصناعة الأفلام الوثائقية إلى تعريف الطلاب المتدربين بمراحل إنتاج «الفيلم الوثائقي» من فكرة وسيناريو وإخراج. والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة المتخصصة في هذا المجال لتوظيفها بمهارة في صناعة “فيلم” تسجيلي احترافي.
كما تهدف الدورة التدريبية إلى تطوير مهارات الطلاب المتدربين في مجال فن التعامل مع الكاميرا, وفهم اللغة البصرية, وقدراتها التعبيرية والدرامية في إنتاج فيلم عملي مؤثر.
وتضمن برنامج الدورة الذي استمر لمدة ثلاثة أيام, وأشرف على تدريبه المختص نواف مجدي الدير، دروس نظرية وتطبيقات عملية حول كيفية التعامل مع الكاميرا واستيعاب الخلفيات الجمالية للمشاهد لبناء العمل الفني.
ومن جانبه شكر قائد المدرسة خالد ضيف الله البلادي, الطلاب المشاركين في الدورة على حماسهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم وتدعيم تنوعها ورغبتهم في الاستفادة من الفرص التدريبية التي توفرها بيئة المدرسة لطلابها. وذلك بهدف رفع المستوى العلمي والمهني والإبداعي المتنوع للطلاب, والدفع بمواهبهم في الاتجاه الصحيح, كما هنأ الطلاب على حماسهم في الإقبال على مثل هذه الدورات المهمة التي تأمل أسرة المدرسة أن تكون معينا ودافعا لهم في تحديد ميولهم المستقبلية.