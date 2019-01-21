رغم تمكنه من الإنجليزية.. خالد الفيصل يخاطب وفدًا دوليًا باللغة العربية | فيديو

عبّر الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة، عن اعتزازه بالدين الإسلامي واللغة العربية، اليوم الأحد، خلال لقائه وفدًا عالميًا من منظمة الرؤساء التنفيذيين يمثلون 13 دولة، وذلك بمقر الإمارة في جدة.
وبادر الأمير خالد الفيصل الرؤساء التنفيذيين والحضور بالسلام عليهم باللغة العربية، موضحا أن السلام كلمة توجه من المسلم ويتمناها للمسلم وغير المسلم، بل للبشرية أجمع.
وظهر تمكن “الفيصل” من اللغة الانجليزية عندما كان يتحدث للحضور باللغة العربية وتعثر المترجم في ترجمة كلمة “الأديان”، فترجمها أمير مكة بسرعة، ما كشف عن تمكنه من الإنجليزية، وإنما كان تحدثه باللغة العربية لاعتزازه بها.
واستعرض أمير مكة الخدمات والتسهيلات التي تقدَّم لضيوف الرحمن من شتى أنحاء العالم، مؤكدًا أن ذلك يتم من منطلق واجبها الديني، وأن الإسلام دين وسطية واعتدال، ينبذ العنف والتطرف، وأن المملكة عملت على تعزيز هذه الرسالة ونشرها في العالم أجمع.