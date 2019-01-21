الرئيسية حوادث شاب يطعن حارس مدرسة وولي أمر طالبة في حائل.. والسبب غريب
طعن شاب يعاني مرضاً نفسياً، ظهر أمس الأحد، حارس المدرسة الابتدائية الخامسة والثلاثين للبنات بحي السلام بحائل، وأحد أولياء أمور الطالبات.
يقع منزل الشاب العشريني أمام مدرسة الابتدائية الخامسة والثلاثين للبنات بحي السلام، حيث سمع الحارس ينادي على اسم طالبة فظن أنه ينادي على اسم قريبته، فنزل وهاجم حارس المدرسة أثناء خروج الطالبات، وطعنه في كتفيه وفخذه بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سكين للخضراوات.
وحاول ولي أمر طالبة تهدئة الشجار، إلا أنه تعرض هو الآخر لطعنتين في الظهر، وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، ليتم القبض على المتسبب، ونقل المصابين إلى المستشفى.