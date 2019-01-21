فشل ذريع يخرج السعودي من كأس آسيا بمحتوى فارغ

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فشل المنتخب السعودي في تجاوز عقبة المنتخب الياباني وخسر بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات، حيث تقبل الخسارة بهدف مبكر وعجز عن تعديله طوال مجريات المباراة التي اكتفى فيها اليابانيون بالدفاع والتراجع.

وتجرع بيتزي مرارة تجاهله للمهاجمين السعوديين واصراره على فهد المولد وهو مهاجم غير صريح ومعه محمد الصيعري الذي يشركه قليلا ولا يفعل شيئا يذكر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 وسجله تاكيهيرو تومياسو إثر ارتقاء برأسه لكرة من ضربة ركنية.. فيما لم تسنح لليابان بعد هذا الهدف اي فرص تذكر .. بينما كان الخوف احيانا والفردية احيانا اخرى وضعف التكتيك الهجومي يمنع وصول منتخب السعودية الى المرمى الياباني رغم السيطرة الكاملة طوال مجريات اللقاء.

ولحق المنتخب الياباني بذلك في دور الثمانية بمنتخبات فيتنام والصين وإيران ، وسيلتقي في مباراته المقبلة ، نظيره الفيتنامي مساء يوم الخميس على ملعب استاد “آل مكتوم” بنادي النصر.

ورفع المنتخب الياباني ، صاحب الأربعة ألقاب في تاريخ البطولة الآسيوية ، عدد انتصاراته في سجل المواجهات مع نظيره السعودي بالبطولة إلى ستة مقابل انتصارين فقط للسعودية ، وذلك في ثماني مواجهات بينهما في كأس آسيا.

وفي إجمالي 15 مباراة جمعت بين المنتخبين الياباني والسعودي ، المتوج بلقب البطولة الآسيوية ثلاث مرات ، حقق المنتخب الياباني الانتصار العاشر مقابل خمسة انتصارات للسعودية وتعادل واحد.

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