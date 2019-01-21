فشل ذريع يخرج السعودي من كأس آسيا بمحتوى فارغ

هدف ⚽️ الدفاع السعودي يعاني والياباني تومياسو يسجل الأول من رأسية بعد ركلة ركنية.

السعودية 0 اليابان 1#beINAFC pic.twitter.com/AgMwYO55aw

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 21, 2019