فشل ذريع يخرج السعودي من كأس آسيا بمحتوى فارغ

فشل المنتخب السعودي في تجاوز عقبة المنتخب الياباني وخسر بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات، حيث تقبل الخسارة بهدف مبكر وعجز عن تعديله طوال مجريات المباراة التي اكتفى فيها اليابانيون بالدفاع والتراجع.
وتجرع بيتزي مرارة تجاهله للمهاجمين السعوديين واصراره على فهد المولد وهو مهاجم غير صريح ومعه محمد الصيعري الذي يشركه قليلا ولا يفعل شيئا يذكر.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 وسجله تاكيهيرو تومياسو إثر ارتقاء برأسه لكرة من ضربة ركنية.. فيما لم تسنح لليابان بعد هذا الهدف اي فرص تذكر .. بينما كان الخوف احيانا والفردية احيانا اخرى وضعف التكتيك الهجومي يمنع وصول منتخب السعودية الى المرمى الياباني رغم السيطرة الكاملة طوال مجريات اللقاء.
هدف ⚽️ الدفاع السعودي يعاني والياباني تومياسو يسجل الأول من رأسية بعد ركلة ركنية.
السعودية 0 اليابان 1#beINAFC pic.twitter.com/AgMwYO55aw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 21, 2019