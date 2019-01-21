فيديو | “حمل القدر المغلي” تحدٍ جديد ينتشر على مواقع التواصل ويثير جدلاً

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يتحدون قدرا يغلي بحمله على كفوف أيديهم لمدة ثوانٍ، ما أثار جدلا كبيرا، بعد انتشار مقطع سابق لطفل يتألم بشدة، وهو يحمل على كفه أيضا وعاء يغلي، ليثبت شجاعته.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عديدة لانتشار هذا التحدي بين بعض قبائل الربع الخالي، حيث ظهر عددٌ منهم، أغلبهم من كبار السن، وهم ينفذونه، بحمل إناء لبن مغلي بكف اليد لثوانٍ.
وقد أثارت تلك المقاطع الجدل والاستهجان، وطالب كثيرون بضرورة إيقاف هذا التحدي الخطير بين الأطفال خاصة، ووضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة.