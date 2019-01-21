لأول مرة في المنطقة.. جراحة نادرة لترميم أصابع جندي أصيب بلغم حوثي

تمكَّن فريق الجراحة التجميلية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مؤسسة عامة جدة، بإشراف الدكتور خالد مطلق المطيري ومساعديه الدكتور عهد عطية، والدكتورة لجين أسعد، بتوفيق الله، في القيام بعملية ترميم لإصبع الإبهام والوسطى والسبابة لأحد أبطال الحد الجنوبي؛ نتيجة أحد الألغام المزروعة.
وتعد هذه العملية من العمليات المعقدة حيث تتم بواسطة المجهر، ولا تتم إلا في مراكز قليلة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرجع السبب في ندرة وصعوبة العملية إلى دقة الأوردة الدموية الموجودة في الإصبع الثانية من القدم؛ إذ لا يتجاوز قطرها (1 ملم) كذلك الأوتار والأعصاب الصغيرة التي لا تتجاوز (0.5 ملم) التي تتطلب فصل الأجزاء الصغيرة بعناية فائقة؛ لكي لا تتضرر الأطراف في العملية.
ويمكن للمريض بعد العملية استرجاع أكثر من 95% من مهام الإبهام بعد العملية حيث يقوم الإبهام بأكبر مهمة في كف اليد حيث يمثل 60% من وظيفة عمل اليد؛ لذا كانت الاستعانة بنقل الإصبع الثانية من القدم إلى مكان الإبهام في اليد، حيث استغرقت العملية 18 ساعة متواصلة، وهي تتم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.