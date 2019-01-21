مكة المكرمة.. إغلاق 3 مطاعم بسبب الوجبات غير الصحية

أغلقت أمانة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية ثلاثة مطاعم قدمت وجبات غذائية غير صحية، وذلك في إطار تنفيذ حملة على مطاعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: أن بلدية الشوقية الفرعية قامت بجولة رقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية؛ أسفر عنها ضبط مخالفات صحية عدة؛ أبرزها تدن في مستوى النظافة وسوء في التحضير والتخزين.
وأضافت أنه تم اتخاذ اللازم وتم إغلاق ثلاثة مطاعم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.