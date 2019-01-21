وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه بكلية الجبيل.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت كلية الجبيل الجامعية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف أكاديمية للرجال، بدرجة (أستاذ مساعد)، لحملة الدكتوراه تخصص (الهندسة المدنية)، واشترطت الكلية أن يكون المعدل التراكمي لجميع المؤهلات العلمية (جيد جداً) فما فوق أو ما يعادلها.
الدرجة العلمية:
– أستاذ مساعد.
التخصص المطلوب:
– الهندسة المدنية (وظيفتان).
الشروط:
1 – درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة المدنية.
2 – يجب أن يكون المعدل التراكمي لجميع المؤهلات العلمية (جيد جداً) فما فوق (3 من 4) أو ما يعادلها.
3 – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريس.
موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/01/20م وينتهي بتاريخ 2019/03/21م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).