يامنتخبنا.. يامخيب الآمال .. خيبت أملنا

تنوعت اراء واطروحات المغردين السعوديين من اعلاميين ومسؤولي اندية ومشجعين بعد الخروج المرير للمنتخب السعودي امام اليابان .. وتوزعت المبررات والاسباب ما بين سياسة الاتحاد واختيارات المدرب ونقص العناصر وغيرها من الافكار التي كانت كلها تدور في فلك حزين واراء تميل احيانا للعاطفة واحيانا للتشنج وفي مرات قليلة للعقلانية.
بداية قال المغرد فيصل العبدالكريم: من غير المعقول انه ليس لدينا في بلد به 154 ناد .. مهاجم مرعب أو صانع لعب متميز.. ليتنا نعود لزمن الهواة .. كانت كرة أفضل ومستويات وبطولات ونجوم.. ماشفنا إلا الحسرة على مافات في زمن قصات الشعر والسماعات والسيلفي! .. اما علاء عاشور فيقول: هاردلك للمنتخب كان بالإمكان أفضل مما كان.. اعتقد ان غياب معتز هوساوي اثر على الدفاع اضافة الى عدم وجود مهاجم صريح بالإضافة لعدم إختيار لاعب مثل كنو.. الاستحواذ لا يكفي يا بيتزي!!
اما الاعلامي بندر فلقي فيقول: لم اشاهد المنتخب الياباني بهذا السوء منذ أعوام طويلة، ومع هذا لم نستطع ان نتغلب عليه .. منتخبنا لديه مشاكل كبيرة في الدفاع والهجوم والاختيارات.. خيبة امل كبيرة للاسف.. اما المعلق الاماراتي علي سعيد الكعبي فيقول: سيطرة بلا فاعلية أمام منافس بلا أخطاء، معادلة لا يمكن أن تُهديك الفوز، هاردلك للسعودي .
المذيع عبدالعزيز البكر قال: علينا أن نعيد التفكير فيما يحدث في الدوري من قلة مشاركة اللاعب السعودي .. وفي وضع المنتخبات السنية .. وفي بناء لاعب متكامل جسديا وذهنيا وبدنيا .. أتمنى الا نكرر الكلام في تصفيات كأس العالم القادمة.. اما الكاتبة منار الرياض فتقول: اسوأ منتخب ممكن أن يمر علينا بعد منتخب الثمانية وكوارث كأس العالم .. منتخبنا بلا مواهب وبلا هدافين .. منتخب مش حالك بسبب ندرة المواهب وسيطرة اللاعبين الأجانب على أهم المراكز في الأندية !
وقال الاعلامي سعيد الهلال: منتخب بلا قلب (دفاع – هجوم).. لا يستطيع ان يستعيد اللقب .. وقال الاعلامي وحيد بغدادي: منتخبنا خرج بإهدار عشرات الفرص ومن كرة ثابتة لم يكن لليابان أي فرصة سوى ركلة ركنية حضر منها الهدف.. عدم وجود مهاجم صريح وغياب تقنية الـVAR حرمنا ركلة جزاء واضحة في الشوط الثاني .. حظ أوفر لمنتخبنا.
رئيس نادي عكاظ السابق سعيد ربحي نصار يقول: قدم المنتخب شوطا ثانيا جيدا وسيطر لكن منتخبنا يلعب بلا رأس حربة صريح وهذه نتيجة تواجد 8 لاعبين أجانب لكل فريق .. كما ان اختيارات بيتزي غير موفقة .. المنتخب الياباني ليس بالمنتخب الذي نعرفه .. هارد لك لكل سعودي.. اما الاعلامي سعيد معتوق فيقول: تلعب على الأطراف عندما يكون لديك مهاجم مثل السومة.. ولكن لانك لا تملك راس حربه طويل وتعتمد على العرضيات (البليدة) فأنت لا تملك تكتيكا.
اما الاعلامي محمد البكيري فيقول: استغرب صراحة الحزن من خروج منتخبنا من اسيا.. فما حدث ليس سوى تكرار للنسختين السابقتين مع افضلية تأهل لدور ال16 في النسخة الحالية فقط.. وهنا الخطرلاننا على مدى ثلاث نسخ من البطولة.. أي خلال 12 سنة لم نتمكن من بناء منتخب صحيح للوطن.. وهذا الفشل الذريع في تشكيل المنتخب يعكس فشلا اداريا لجميع مخططات اتحادات الكرة التي ادارت المنتخب واللعبة.. وكذلك فشل فني في مخرجات الدوري من اللاعبين واهمال احترافي للاعبين في تطوير إمكانياتهم .. وتقصير انضباطي للأندية مع متراجعي المستوى.. ومجاملات في الاختيارات للمنتخب.
ويقول حامد الغامدي عضو الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي: بعد الخروج (المتوقع) .. الكل يتحملها بداية من الاختيار ثم ماحصل أمام قطر من (انقياد) وتبرير لفشل واضح بدل (الانتقاد) الصحيح لأخطاء كان يمكن تلافيها اليوم .. الاخضر لم يعد متابعاً من الأغلب بسبب ما يحصل عندنا من عدم المساواة بين الأندية.
ويقول الاعلامي المخضرم جبر العتيبي: كيف يفوز منتخبنا وهو يلعب بدون رأس حربة.. بصراحة عمل عشوائي واستعداد هش ويتحمل ذلك المدرب وإتحاد القدم .. ويقول الاعلامي عبدالله الفقير: اكتب .. امسح بصراحة احاول اكتب عن خروج المنتخب ولكني عجزت عن تحديد المشكلة.. ان انتقدت عدد الاجانب محلياً .. ولكن الوضع كالسابق نفس الحال خروج بلا القاب.. هل اهتمامنا بالدوري اكبر من الأخضر .. هل مواهبنا معدومة هل الاختيارات خاطئة هل هناك مجاملة؟؟
اما اللاعب السابق فيصل ابوثنين فيقول: الحمد لله على كل حال قدر الله وماشاء فعل لم يقصر نجومنا في الملعب ولكنهم حملوا اخطاء من يديرهم لذلك كانت مخرجاتهم ناقصة..!! الاتحاد السعودي هو من يتحمل مسؤولية الخروج من البطولة لانه يملك الأدوات ولكنه عبث بها وفرغها ولم يدعمها ..! ستتكرر نفس الأخطاء لان الخبرة الرياضية ناقصة!!!
ويقول الاعلامي منيف الحربي: كان بالإمكان أفضل مما كان.. حظ أوفر لمنتخبنا. . البكاء على مارفيك ليس حلاً ، بيتزي مدرب كبير ينبغي دعمه ومناقشته لمعالجة الأخطاء التي حصلت. . مؤلم ان يتراجع الأخضر بعدما تأهل لكأس العالم متصدراً المجموعة الأقوى في القارة .. المطلوب حالياً وقف هذا التراجع بحلول استراتيجية وليست عاطفية.
ويقول المذيع عبدالله الدرويش: خروج المنتخب هو نتيجة طبيعية للعمل العشوائي .. أرجو أن يرحل بيتزي ويأخذ معه الاتحاد السعودي كاملا .. نريد تأسيسا جديدا لمفهوم كرة القدم والعمل الاحترافي، خاصة مع دعم غير محدود من القيادة .. الحمد لله على كل حال.
وختمها الاعلامي احمد الفهيد بقوله: اليوم خسرنا آسيا، والصحيح أننا من 23 عاما ونحن نخسرها .. وأنديتنا تعجز عنها من 14 سنة .. ولن نحققها إن لم تُحدث الأنظمة وتطبق القوانين ويتحقق العدل بين الكل، ويتوقف الرئيس عن ارتجال القرارات والتدخل فنيًا في شؤون المنتخب والأندية، وتُحمى الحقوق المالية والاستثمارية، ويبدأ مشروع الخصخصة.