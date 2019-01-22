أمر ملكي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين أمرًا ملكيًا فيما يلي نصه:ـ

الرقم: أ / 189

التاريخ: 15 / 5 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 245) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي الأستاذ/ عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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