اعتبارًا من اليوم.. واتساب يقلص عدد مستلمي الرسائل المعاد توجيهها من 20 إلى 5 فقط

الرئيسية التكنولوجيا اعتبارًا من اليوم.. واتساب يقلص عدد مستلمي الرسائل المعاد توجيهها من 20...
أعلن تطبيق واتساب أنه وضع حدا جديدا لعدد مستلمي الرسائل التي يمكن للمستخدم إعادة توجيهها لقائمة أصدقائه، “forward” لتكون 5 مستلمين فقط بدلا من 20 مؤخرا، بعد أن كانت لا محدودة قبل ذلك.
وأوضحت فيكتوريا غراند، نائبة رئيس السياسة والاتصالات في واتساب، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم أن التطبيق سيفرض 5 مستلمين فقط للرسائل المعاد توجيهها، وذلك اعتبارًا من اليوم، بدلا من 20 رسالة.
ويهدف واتساب، الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، من تلك الخطوة أن تكون ضمن خطته العالمية لمكافحة “المعلومات الخاطئة والإشاعات”، بعد أن وُصف التطبيق بأنه “وسيلة شعبية لنشر الأخبار المزيفة”، وفي البداية، تم طرح هذه الميزة في الهند فقط، ولكن من اليوم ستكون سارية في جميع أنحاء العالم.
يُذكر أن أكثر من 40 شخصًا قُتلوا في الهند على يد الغوغاء في العامين الماضيين بعد انتشار إشاعات كاذبة عبر واتساب حول اختطاف الأطفال أو سرقة الأعضاء، وفي المكسيك، تم حرق اثنين من الأبرياء على قيد الحياة الشهر الماضي بسبب أخبار كاذبة تم تداولها عبر التطبيق.