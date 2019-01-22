تركي آل الشيخ يكشف عن مسابقة تلفزيونية للقوات الخاصة السعودية.. تعرّف عليها

بواسطة
Editor
-

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء) في مؤتمره الصحفي، عن برنامج مسابقات تلفزيوني خاص بأبطال القوات المسلحة.

وأوضح أن البرنامج يحمل اسم “ذا ألتميت سولجر”، وهو برنامج أمريكي شهير، وستشارك فيه فرقة خاصة من الجيش السعودي لاستعراض المهارات القتالية الكبيرة والقدرات والمهارات الفريدة التي يتميز بها أبطال القوات المسلحة.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here