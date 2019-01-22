تركي آل الشيخ يكشف عن مسابقة تلفزيونية للقوات الخاصة السعودية.. تعرّف عليها

تركي آل الشيخ

نعمل على تنفيذ مسابقة كبرى لجنودنا البواسل ، ، و مسابقة تميمة الترفيه و الشخصية السعودية للأطفال .

#مؤتمر_هيئة_الترفيه pic.twitter.com/uqrUJ2APEK

— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 22, 2019