تركي آل الشيخ يكشف عن مسابقة تلفزيونية للقوات الخاصة السعودية.. تعرّف عليها

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء) في مؤتمره الصحفي، عن برنامج مسابقات تلفزيوني خاص بأبطال القوات المسلحة.
وأوضح أن البرنامج يحمل اسم “ذا ألتميت سولجر”، وهو برنامج أمريكي شهير، وستشارك فيه فرقة خاصة من الجيش السعودي لاستعراض المهارات القتالية الكبيرة والقدرات والمهارات الفريدة التي يتميز بها أبطال القوات المسلحة.
تركي آل الشيخ
نعمل على تنفيذ مسابقة كبرى لجنودنا البواسل ، ، و مسابقة تميمة الترفيه و الشخصية السعودية للأطفال .
#مؤتمر_هيئة_الترفيه pic.twitter.com/uqrUJ2APEK
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 22, 2019