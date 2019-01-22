“تغريدة غامضة” لـ “محمد صلاح” تثير التساؤلات

كتب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” آثارت الكثير من التساؤلات عن ما يقصده بهذه الرسالة.
وكتب “صلاح” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “2019، حان الوقت للتواصل الحقيقي!”.
وعلقت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية على تغريدة “مومو” مشيرة إلى أنّ “صلاح” يبدو أنه يريد اتخاذ قرارًا جديدًا مع بداية العام الجديد.
وأشارت الصحيفة كذلك إلى أنّ “صلاح” ربما يلمح إلى الانتقادات التي توجه له، بعد اتهامه البعض بالادعاء للحصول على “ركلات جزاء”، خلال مواجهات ليفربول مؤخرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.