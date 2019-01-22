تفاصيل حادث مروع في جازان.. سائق “مشاوير” يتحرش بفتاة ويدهسها بعدما قفزت من السيارة

الرئيسية حوادث تفاصيل حادث مروع في جازان.. سائق “مشاوير” يتحرش بفتاة ويدهسها بعدما قفزت...
تعرضت فتاة، 22 سنة، لإصابات خطيرة جراء دهسها من قبل قائد مركبة يعمل على توصيل المشاوير في ضمد بجازان، بعد أن قفزت من المركبة عقب فشلها في مقاومته بعد أن تحرش بها.
وأوضح شقيق الفتاة أن شقيقته ذهبت لشراء عشاء لوالدها المُسن، مع سائق يعمل على سيارته الخاصة ومعروف لدى سكان بلدته بتوصيله للمشاوير، وأثناء عودتهما للمنزل، اتجه بها الى منطقة فضاء، وحاول الاعتداء عليها.
وأضاف أن الفتاة قاومته وقامت بالقفز من المركبة، فقام بملاحقتها ودهسها، وبعد عدة ساعات تلقى نبأ العثور عليها ملطخة بالدماء، بعد أن دهسها السائق على رأسها بعجلات المركبة، ما تسبب لها بجروح كبيرة.
وأشار الشقيق، بحسب “سبق”، إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على السائق في حينه، ونقلت شقيقته لمستشفى “ضمد” لتلقي العلاج، لكنه ناشد العمل على نقلها لمستشفى متخصص، نظرا لطبيعة إصابتها.