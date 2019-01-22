فيديو | تركي آل الشيخ يجمع “السدحان” و “القصبي” ويطلب منهما تقديم عمل مشترك

جمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مساء اليوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي الفنانَين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، حيث دعاهما للصعود على المسرح على الهواء مباشرة.
وطلب آل الشيخ من القصبي والسدحان تقديم عمل مشترك يجمعهما العام الجاري بدعم من قناة “إم بي سي”. معلقا على المدة التي مكثاها دون أن يشتركا في عمل واحد بقوله: “كأنها طولت الغيبة”.
وتابع موجها حديثه لهما: “نبغاكم في عمل فني واحد يجمعكم هذا العام، وبدعم من قناة إم بي سي”.
وجاء الرد من الفنانَين القصبي والسدحان على عرض رئيس هيئة الترفيه بالموافقة، وسط تصفيق من الحضور الغفير الذي شهد الحفل.
يشار إلى أن رئيس الهيئة كشف خلال مؤتمره عن مسابقات دينية ومبادرات وبازارات وتحديات، بعضها مخصص للجنود السعوديين من القوات المسلحة.