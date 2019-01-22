فيديو | عبده خال تعليقًا على “مضاربة الحمدانية”: نفسي أموت بهذه الطريقة لهذا السبب

علّق الكاتب والروائي عبده خال على مضـاربـة حي الحمدانية بجدة، والتي نتج عنها وفـاة شاب طعنـاً، بأنه يتمنى لو مـات بهذه الطريقة إذا كان أولاده سيحصلون على دية كبيرة، منتقداً بشدة ما سمّاه تجارة الـدم.
وقال عبده خال في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”: “نفسي أمـوت بهذه الطريقة لو يعطون أولادي 50 مليون ريال”، مشيراً إلى أن تجارة الـدم أصبحت مزعجة كثيراً، وأنه طالب مراراً بتخفيض مبالغ الدية إلى ما يقبل به الشرع.
وأكد ضرورة الابتعاد عن الغضب لتجنب مثل هذه الحـوادث؛ فهناك نصيحة ذهبية للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: “لا تغضب”، مبيناً أن هناك كثيراً من النصوص الدينية التي تقفل الأبواب أمام جميع المشاكل الحياتية والاجتماعية تتحدث عن عدم الغضب.
الروائي #عبده_خال @AbduhKhal يعلق على حادث #مضاربة_الحمدانية و"تجارة الدم":
نفسي أموت بهذه الطريقة ويعطون 50 مليون لولادي..#عبده_خال_في_الصورة pic.twitter.com/mm0qFexfb4
— في الصورة (@Fealsora) January 21, 2019