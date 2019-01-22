فيديو وصور | تركي آل الشيخ يعلن خطة هيئة الترفيه خلال العام الجاري 2019

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مساء اليوم (الثلاثاء)، مؤتمراً صحفياً لاستعراض خطة الهيئة خلال العام الجاري 2019 وبداية العام القادم 2020.
وأكد آل الشيخ أن المملكة تسعى لأن تكون من العشرة الأوائل على مستوى العالم في تقديم خدمات الترفيه، ومن الخمسة الكبار في آسيا، لتنافس اليابان وهونج كونج وسنغافورة.
وتضمنت الخطة التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة مسابقات دينية ومبادرات وبازارات وتحديات، وبعضها مخصص للجنود السعوديين من القوات المسلحة، وفيما يلي عرض مختصر للخطة:
أولا ـ المسابقات الرمضانية (الدينية)، وتتضمن:
– مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وجائزتها الكبرى 5 ملايين ريال.
– مسابقة أجمل صوت في رفع الأذان للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وستقام في المدينة المنورة، وقد ينال الفائز شرف رفع الأذان في المسجد النبوي الشريف.
– مسابقة الفاروق، في رياضات: السباحة ـ الرماية ـ ركوب الخيل. وجائزتها الكبرى مليون ريال.
– مسابقة رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، وسيتنافس المشاركون على السير في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وجائزة المسابقة الكبرى مليون ريال.
ثانيا ـ مسابقة تميمة الترفيه والشخصية السعودية:
وتستهدف المصممين لابتكار “تميمة” خاصة بالهيئة، وشخصية كرتونية تكون هي الشخصية السعودية للأطفال، وتهدف الهيئة لأن تكون هذه الشخصية عالمية تنافس الشخصيات الكرتونية الشهيرة كشخصية “ميكي ماوس”.
المبادرات، وتتضمن:
– استقطاب المعارض العالمية في مجال الترفيه، وأكد رئيس هيئة الترفيه أن التنسيق جارٍ لاستضافة ثلاثة معارض ترفيهية عالمية.
– إنشاء ساحات لمهارات القيادة بالتعاون مع هيئة الرياضة واتحاد السيارات السعودي.
– بازارات كبرى عالمية، وستحتضن الرياض أحدها قريباً في قاعة نيارة.
– تحديات الصحراء، وهي تحديات تقام بالتنسيق مع هيئة الرياضة لرياضة التطعيس في عدة مناطق مختلفة من المملكة.
تكريم الفنّ السعودي، من خلال:
– تكريم الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن في حفل عالمي كبير، يتضمن أمسية شعرية.
– وتكريم الفنان محمد عبده.
– تكريم اثنين من الفنانين السعوديين الراحلين، وهما: أبو بكر سالم وطلال مداح، وذلك بحضور عائلتيهما، كما سيقام لهما حفلان بتقنية الهولوجرام.
الخيام الترفيهية:
– ستقام خيمة كبيرة في كل من الرياض وجدة، و18 خيمة أخرى في مختلف المناطق والمدن، تحتوي على أنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات وبرامج مختلفة.
المطاعم العائمة:
– وهي مطاعم تقام على مراكب، ودعت الهيئة المستثمرين للاستثمار فيها في المدن الساحلية.
اكتشاف المواهب الوطنية في مجال الترفيه وابتعاثها:
ـ ابتعاث أسامة الدغيري المتخصص في التعامل مع الحيوانات وكذلك فرقة الجعيد إلى دولة ألمانيا للتدرب واكتساب الخبرات.
– وسيقدم كل من “الدغيري” و”الجعيد” بعد ذلك عروضاً ترفيهية في جميع أنحاء العالم بوصفهما فريقين سعوديين.
المنصات:
– إطلاق منصة “عيشها” للفعاليات الترفيهية.
– إطلاق منصة “سعودي تيكت” للتذاكر، وربط جميع الفعاليات بها.
العروض المسرحية:
– استقطاب المسارح العالمية الشهيرة كـ”لايون كينج” و”علاء الدين”، و”كافاليا” وغيرها.
– إقامة عروض الخداع البصري العالمية.
– استضافة عروض السيرك العالمية من السيرك الروسي والتايلندي والمصري وغيرها.
المهرجانات:
– مهرجان “كان زمان” للكلاسيكيات من السيارات والملابس والأطعمة، وسيشارك فيه فنانون يقدمون أغاني كلاسيكية قديمة، وتهدف الهيئة إلى جعله كرنفالا كبيرا.
– مهرجان التذوق.
– مهرجان السينما الخارجية.
– العروض الكوميدية.
الملاهي المتنقلة:
– ستكون في جميع مناطق المملكة، وجرى التوقيع مع عدة ملاهٍ متنقلة مثل “أرض عجائب الشتاء”.
العروض التفاعلية:
– مثل: تجربة مارفل، ونرف، ومتحف مدام توسو، وفروزن.
الألعاب الإلكترونية:
– مثل ألعاب أوفرواتش، وفورتنايت، وفيفا، وغيرها.
برامج المسابقات التلفزيونية:
– ستقام بالتعاون مع قناتي “إم بي سي” و”روتانا”، وبالتنسيق مع وزارة الإعلام.
– من تلك المسابقات: الحصن، وتيلي ماتش، وذا فويس، وجود تالنت، والمتاهة، ومسابقة بنك المعلومات.
– سيشارك فيها فنانون سعوديون وخليجيون وعرب، مثل: فايز المالكي ومحمد هنيدي وحسن البلام.
– من تلك المسابقات، مسابقة “ذا ألتميت سولجر” وستشارك فيها فرقة خاصة من القوات المسلحة السعودية.
الرياضات الترفيهية:
– تقام بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.
– تشمل بطولات البلوت والتركس والكنكان، وستكون بطولة البلوت في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة. وسيستضيف مهرجان الإبل إحدى بطولات البلوت، والمنافسة النهائية للبطولة في مدينة الرياض.
– من الرياضات الترفيهية: بطولة رجل المدفع، وركوب الثيران والخيل، وماراثون الألوان.
– منها كذلك إقامة إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي في المملكة.
– ومباراة استعراضية لكرة القدم يقود فريقيها زين الدين زيدان وبيكهام.
– ومباراة عالمية لاعتزال اللاعب ياسر القحطاني.
الحفلات الموسيقية:
– تسجيل 100 أغنية بالهولوجرام لمحمد عبده.
– مسابقة ملك العود مع عبادي الجوهر.
مسرحيات عربية وسعودية:
– يشارك فيها عادل إمام ومحمد هنيدي وطارق العلي وحسن البلام.
تركي آل الشيخ هدفنا أن نكون من العشرة الأوائل في الترفيه#مؤتمر_هيئة_الترفيه pic.twitter.com/DLgGgdup9b
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 22, 2019