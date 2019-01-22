مصادر: تأجيل التصويت على توصيتي “هيئة الأمر بالمعروف”.. وهذا السبب

ذكرت مصادر، أن مجلس الشورى قرر تأجيل التصويت على التوصيتين المتعلقتين بـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، اللتين كان مقرراً طرحهما للتصويت أمام المجلس اليوم الثلاثاء.
وأضافت المصادر أن المجلس أجل طرح توصيتين تتعلقان بعمل ونشاط “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” إلى موعد آخر، وذلك لإتاحة الفرصة لإخضاع التوصيتين لمزيد من الدراسة.
وكان من المقرر طرح توصية طالبت بدعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني وفق تنظيماتها لتنفيذ دورها الوقائي والسلوكي، وتوصية أخرى تطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل دورها في الأمن الفكري ونشر مبدأ الوسطية.
يذكر أن تأجيل “الشورى” طرح التوصيتين المذكورتين على الأعضاء للتصويت عليهما يأتي بعد انتقادات واسعة تحت قبة المجلس وخارجه، حيث وصفهما بعض أعضاء المجلس بأنهما تمثلان مطالبة بالعودة إلى الوراء.