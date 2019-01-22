نصائح تحافظ على بقاء بطارية الآيفون أطول مدة ممكنة

قد يجد المرء نفسه وسط مجموعة متوالية من الأحداث بدرجة يتعذر معها الجلوس لشحن جواله الآيفون، وهنا تظهر أهمية اتباع خطوات الحفاظ على البطارية في أوقات الطوارئ.

عرض موقع مجلة (فوربس) خمس خطوات تساعد في الحفاظ على عمر بطارية جوال الآيفون منها ضبطه على وضع ادخار الطاقة، وأيضا إغلاق “الواي فاي” في حال ضعف شبكة الاتصال.

شبكات الواي فاي الضعيفة: قالت فوربس إن شبكات “الواي فاي” الضعيفة تستنزف البطارية بدرجة أسوأ من أي شيء آخر حتى مع أجهزة آيفون الجديدة X وXS وTR، فإن وجد المستخدم نفسه أمام شبكة “واي فاي” عامة مزدحمة أو سيئة الإشارة، فإنه يفضل له أن يعتمد على الإنترنت الخاص بشبكة الجوال.

“الوضع المعتم”: طرازات أيفون X تعتمد على شاشات OLED وهي تستهلك طاقة كبيرة عند عرض مواد بيضاء اللون مثل الخلفية البيضاء الموجودة في معظم مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت. ويمكن للمستخدم أن ينتقل إلى “الوضع المعتم” عبر تنشيط Invert Colors في قسم Display Accommodations التابع لأوضاع ضبط Accessibility.

وضع ادخار الطاقة: يساعد ضبط الجهاز على وضع ادخار الطاقة Power Saver Mode في تقليل إضاءة الشاشة، ويقلل استهلاك التطبيقات للبيانات.

لا لألعاب الفيديو: ألعاب الفيديو تموج برسوم الجرافيك والمؤثرات الضوئية، وكثيرا ما تعتمد بعض مكوناتها على الاتصال بالإنترنت وكل هذه العوامل تجهد البطارية بشدة. وقال الموقع إن تطبيقات قراءة الكتب قد تكون بديلا مناسبا.