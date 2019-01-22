“هيئة الترفيه” تنظم مسابقات دينية رمضانية بجوائز مليونية

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كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مساء اليوم (الثلاثاء)، عن المسابقات الرمضانية المرتقبة خلال شهر رمضان القادم 1440هـ، والتي ستتخذ طابعاً دينياً، وستتعاون الهيئة في تنفيذها مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة الحرمين الشريفين.

ومن تلك المسابقات مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم، وتتاح فيها المشاركة لجميع المسلمين من العالم أجمع، وستكون الجائزة الكبرى قدرها 5 ملايين ريال.

كما ستقام جائزة “أجمل صوت في رفع الأذان”، وستحتضنها المدينة المنورة، وتعمل الهيئة على التنسيق مع رئاسة الحرمين لتمكين الفائز فيها من التشرّف برفع الأذان في المسجد النبوي الشريف، والمشاركة فيها متاحة كذلك للمسلمين من جميع أنحاء العالم.

ومن ضمن المسابقات الدينية، مسابقة “رحلة الهجرة”، وجائزتها الكبرى مليون ريال، وكذلك مسابقة “الفاروق” في رياضات: السباحة، والرماية، وركوب الخيل. وجائزتها الكبرى مليون ريال أيضاً.

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