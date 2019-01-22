“هيئة الترفيه” تنظم مسابقات دينية رمضانية بجوائز مليونية

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مساء اليوم (الثلاثاء)، عن المسابقات الرمضانية المرتقبة خلال شهر رمضان القادم 1440هـ، والتي ستتخذ طابعاً دينياً، وستتعاون الهيئة في تنفيذها مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة الحرمين الشريفين.
ومن تلك المسابقات مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم، وتتاح فيها المشاركة لجميع المسلمين من العالم أجمع، وستكون الجائزة الكبرى قدرها 5 ملايين ريال.
تركي آل الشيخ
نعمل على تنفيذ مسابقة دينية خلال شهر رمضان المبارك كأجمل تلاوة وأجمل صوت لرفع الأذان لجميع المسلمين ، وجوائزها ملايين الريالات.
#مؤتمر_هيئة_الترفيه pic.twitter.com/BJly8J4Em3
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 22, 2019