هيئة الترفيه: منح المطاعم والمقاهي تراخيص لإقامة العروض الحية

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قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، إن الهيئة وبالتعاون مع الجهات المختصة ستعمل على إصدار تصاريح لإقامة العروض الحية.

وأكد آل الشيخ أن بإمكان مالكي المقاهي والمطاعم التقدم بطلب الحصول على التراخيص ابتداءً من اليوم.

وأشار إلى أن العروض الحية التي يمكن التقدم بطلب ترخيصها تشمل كلا من: العزف الموسيقي، والعروض الغنائية، وكذلك الكوميديا الارتجالية.

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