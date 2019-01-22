هيئة الترفيه: منح المطاعم والمقاهي تراخيص لإقامة العروض الحية

تركي آل الشيخ

تم توقيع عقد مع شركة عالميه لانشاء ١٨ خيمة ترفيهية ، واصدار تراخيص للعروض الحية في المقاهي و المطاعم .

#مؤتمر_هيئة_الترفيه pic.twitter.com/eKR4s8CMVn

— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 22, 2019