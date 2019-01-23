“آل الشيخ” لـ “ياسر القحطاني”: سنسعى لجلب فريق عالمي لاعتزال نجم من نجوم المملكة

#ياسر_القحطاني#هييه_الترفيه

عندما وعد معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بحفل اعتزال للاسطورة #ياسر_القحطاني لم يكن ذلك بصفته رئيساً لهيئة الرياضة، بل كان وعده بصفته #رجل ( اقواله أفعال ) 👍🏼

شكراً يابو ناصر على هذا الوفاء 💙 pic.twitter.com/ywF9CTMCdw

— 🇸🇦 سلمان العصيمي (@salmanalosaimi5) January 22, 2019