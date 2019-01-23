“آل الشيخ” لـ “ياسر القحطاني”: سنسعى لجلب فريق عالمي لاعتزال نجم من نجوم المملكة

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه سيفي بوعده للاعب الهلال المعتزل الدولي ياسر القحطاني بتنظيم حفل اعتزال يليق بتاريخه الكروي ودعوة أحد الفرق العالمية للمشاركة فيه.
وقال آل الشيخ مخاطبا القحطاني على هامش حفل تدشين استراتيجية خطط الترفيه السنوية في المملكة الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء: “أنا وعدتك عندما كنت في هيئة الرياضة بحفل اعتزال، وهذا جزء من الترفيه، سأستأذن من الأمير عبدالعزيز الفيصل، وإن شاء الله سنسعى لجلب فريق عالمي لنجم من نجوم المملكة في أحد الأيام”.
#ياسر_القحطاني#هييه_الترفيه
عندما وعد معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بحفل اعتزال للاسطورة #ياسر_القحطاني لم يكن ذلك بصفته رئيساً لهيئة الرياضة، بل كان وعده بصفته #رجل ( اقواله أفعال ) 👍🏼
شكراً يابو ناصر على هذا الوفاء 💙 pic.twitter.com/ywF9CTMCdw
— 🇸🇦 سلمان العصيمي (@salmanalosaimi5) January 22, 2019