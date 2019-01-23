أمانة العاصمة المقدسة تتجاوب مع بلاغ الطفل عبدالله القرشي

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي
كرم أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم الطفل عبدالله محمد القرشي البالغ من العمر (٨) أعوام ، وذلك لقيامه بالإبلاغ عن وجود مخالفة بيئية بجوار منزله ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية عبر نظام بلدي (٩٤٠ )،وقد تجاوبت الأمانة مع البلاغ الوارد وتم تصحيح المخالفة البيئية.
وقدم معالي الأمين هدية تقديرية للطفل معرباً عن إعجابه الشديد بشعوره بالمسؤولية في سنٍ مبكر مقدماً شكرهُ وتقديرهُ لولي أمر الطفل ” القرشي” والذي قام بالاحتفاء بابنه ومشاركته بهذه المناسبة.
وأوضح مدير إدارة خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني تجاوب الأمانة مع مختلف البلاغات الواردة عبر نظام بلدي (940) “الجديد” ويعتبر النظام من الأنظمة الحديثة المطورة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ويمتاز بسهولة التعامل مع العملاء لاستقبال وإدارة البلاغات.
وأشار رئيس قسم البلاغات بالأمانة عبدالله العمودي بأن عدد البلاغات الواردة يومياً لخدمة العملاء ما يقارب من (٢٠٠) بلاغ، مؤكداً تجاوب الأمانة مع مختلف شرائح وفئات المجتمع و استقبال جميع البلاغات والملاحظات وإحالتها للجهات والإدارات المختصة لمباشرتها وإنهائها والعمل على تحسين مستوى الخدمات البلدية.