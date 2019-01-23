أول تعليق من الرئيس السابق للهيئة العامة للطيران المدني بعد إعفائه من منصبه

قال عبدالحكيم التميمي، الرئيس السابق للهيئة العامة للطيران المدني، بعد ساعات من إعفائه من منصبه عبر حسابه بتويتر، إنه يشكر خادم الحرمين وولي عهده على دعمهما له ولقطاع الطيران في المملكة.
وكتب التميمي تغريدة قال فيها: “في ختام مسيرتي بهيئة الطيران المدني لا يسعني إلا أن أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما اللامحدود لي ولقطاع الطيران، وسأظل ما حييت خادمًا لهما، وجنديًّا مخلصًا لهذا الوطن بإذن الله”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمس الإثنين أمراً ملكياً، بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي من منصبه.