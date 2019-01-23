“التأمينات”: تمديد مهلة تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي.. وهذه هي الأوراق المطلوبة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تمديد مهلة التسجيل لأي مدة عمل بأثر رجعي إلى الخامس من جمادى الأولى 1441 هـ.
وأوضحت المؤسسة في تنويه لها، أنه حرصا منها في إتاحة الفرصة للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة لنظام التأمينات لتسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي (مدد سابقة) في تلك الجهات، فقد تم تمديد مهلة التسجيل حتى 5 جمادى الأولى 1441 هـ، للتقدم بطلب تسجيل تلك المدد.
وبينت المؤسسة أن المستندات المطلوبة هي: (خطاب من جهة العمل، وصورة الهوية الوطنية، وقرار التعيين، وقرار المباشرة، وقرار طي القيد، وبيان الأجور السنوي أثناء فترة العمل).
وأشارت إلى أن آلية تقديم الطلب، تكون عن طريق جهة العمل أو عن طريق المشترك، حيث يقوم أي منهما بإرسال المستندات المطلوبة إلى مكتب التأمينات.