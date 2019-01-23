“الزكاة والدخل” تعلن الشكل الجديد المعتمد لشهادة ضريبة القيمة المضافة

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل شهادة ضريبة القيمة المضافة بشكلها الجديد المعتمد، والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري 2019، مبينة أن الشهادة بشكلها الجديد لا يلغي الشهادة القديمة المعتمدة من الهيئة.
وأضافت الزكاة والدخل، أن المنشآت بإمكانها الحصول على شهادة ضريبة المقامة بشكلها الجديد عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن شهادة ضريبة القيمة المضافة هي مصدر للتأكد من صحة تسجيل المنشأة في الضريبة من عدمه، مبينة أن التأكد من صحة تسجيل المنشآت عبر تطبيق الضريبة، والتبليغ عن المنشآت المخالفة، مؤكدة أن البلاغات ستحول عبر نظام “فاحص” الإلكتروني، الذي طور داخلياً بهدف تسهيل وتسريع إجراءات المتابعة والمراقبة.