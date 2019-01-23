“السدحان” يعلّق على طلب تركي آل الشيخ بشأن عمل مشترك مع “القصبي”

علق الفنان عبدالله السدحان على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بشأن تقديم عمل مشترك مع الفنان ناصر القصبي العام الجاري، مؤكداً استعداده على تنفيذ الطلب وأنه جاهز وينتظر التوجيه.
وكتب السدحان تغريدة في حسابه بتويتر قال فيها: “كان لي الشرف أن أكون أحد المدعوين في مؤتمر الترفيه وأن التقي مع معالي المستشار وليس علي إلا أن أقف له احتراماً، أنت تأمر وعلي التنفيذ”، مضيفاً أن “ما يخص المسرح فهو جاهز بعملِ جاهز وينتظر التوجيهات”.
يُشار إلى أن آل الشيخ كان قد دعا خلال مؤتمره الصحفي مساء أمس الثلاثاء، الفنانَين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، للصعود على المسرح على الهواء مباشرة، طالباً منهما الاستعداد لتقديم عمل مشترك يجمعهما العام الجاري بدعم من قناة “mbc”.
كان لي الشرف ان اكون أحد المدعوين في #مؤتمر_الترفية
وان التقي مع معالي المستشار أ@Turki_alalshikh
وليس علي الا ان اقف له احتراماً .
انت تأمر وعلي التنفيذ .
ومايخص المسرح فأنا جاهز بعملِ جاهز وننتظر توجيهات معاليكم . pic.twitter.com/f8QwSRZdcO
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) January 22, 2019