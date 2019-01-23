“السدحان” يعلّق على طلب تركي آل الشيخ بشأن عمل مشترك مع “القصبي”

كان لي الشرف ان اكون أحد المدعوين في #مؤتمر_الترفية

وان التقي مع معالي المستشار أ@Turki_alalshikh

وليس علي الا ان اقف له احتراماً .

انت تأمر وعلي التنفيذ .

ومايخص المسرح فأنا جاهز بعملِ جاهز وننتظر توجيهات معاليكم . pic.twitter.com/f8QwSRZdcO

— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) January 22, 2019