بزيادة 50% عن العام الماضي.. الجوف تنتج 100 طن من زيت الزيتون مستخلصة من 16 مليون شجرة

ارتفع إنتاج الجوف من زيت الزيتون الذي يعدّ أحد أفضل الأنواع في المملكة، إلى نحو 100 طن، بعد استخلاصها من 16 مليون شجرة موزعة في 1300 مزرعة، وجاء ذلك نتيجة الدعم المقدم للمزارعين الذي وصل إلى 20 مليون ريال.
ويحرص أهالي الجوف على استخلاص كميات كبيرة من الزيتون وزيت الزيتون من أجل عرضه بمهرجان الزيتون، والذي سينطلق اليوم الأربعاء ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل، ويعد مصدر رزق للكثير من المواطنين.
وأكد نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان محمد الرويلي، أن المهرجان يساهم في تعزيز مكانة المنطقة التجارية المشهورة بزراعة الزيتون؛ حيث تعتبر شجرة الزيتون وزيتها النقي ذو الجودة العالية مطلوبين في كل مدن المملكة.
وأشار الرويلي وفقاً لـ “الوطن”، إلى أن المهرجان يهدف إلى تسويق الزيتون وزيته المستخلص للمستهلك مباشرة، بالتعاون مع نخبة من الشركات المتخصصة، مبيناً أن الإنتاج زاد عن العام الماضي بنسبة 50 %.