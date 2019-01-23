ردا على إمكانية إقامة مباراة النصر فيه.. محمد بن فيصل: ملعب الجامعة ملك للهلال والرسالة واضحة للأخ قصي

الرئيسية رياضة ردا على إمكانية إقامة مباراة النصر فيه.. محمد بن فيصل: ملعب الجامعة...
أكد رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل أن استاد جامعة الملك سعود هو ملك لنادي الهلال وليس للاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن هذه رسالة واضحة لرئيس اتحاد الكرة قصي الفواز.
يذكر أن رئيس اتحاد الكرة قد صرح لبرنامج في “المرمى”، أن استاد الملك سعود هو أحد الخيارات التي يدرسها الاتحاد لتجرى عليه مباراة النصر القادمة، وذلك عقب إعلان الهيئة العامة للرياضة عدم اكتمال أعمل الصيانة في استاد الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد.
يذكر أن نادي الهلال قد اعتمد استاد جامعة الملك سعود كملعب رسمي له، وذلك بعد توصل الشركة المسوقة للنادي إلى اتفاق مع جامعة الملك سعود لاستثمار الملعب واحتضان مباريات الفريق فيه.