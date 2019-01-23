سيدة تطالب أمين مكة بإبعاد الرجال عن ملف النظافة.. والأمين: مستعد لتعيينك لإدارته بشرط

الرئيسية أنحاء الوطن سيدة تطالب أمين مكة بإبعاد الرجال عن ملف النظافة.. والأمين: مستعد لتعيينك...
أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص لسيدة شاركت في ندوة بملتقى مكة الثقافي أنه مستعد لإسناد مهمة إدارة ملف النظافة لها بعدما تعهدت بتغيير شكل النظافة في الشوارع والأحياء.
وتحدثت فاطمة صحر إلى القويحص خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها ملتقى مكة الثقافي أول أمس الأحد ضمن برامجه لمشروع “كيف تكون قدوة”، مؤكدةً بحسب صحيفة “عكاظ” أن النساء أقدر على إدارة ملف النظاقة وطالبته بإبعاد الرجال عن إدارة هذا الملف وتسليمه للنساء لأنهن الأنسب لإدارته.
وأضافت أن الفرصة لو أُتيحت لها في المراقبة لتغير واقع النظافة في الشوارع والأحياء، ليرد عليها الأمين قائلاً: “مستعد لتعيينك هذا الأسبوع بشرط أن تستمري في العمل وتثبتي وجودك”.
وكشف أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة عينت من قبل 22 سيدة في خدمة العملاء، وسيتم قريباً تعيين 30 سيدة أخرى في الأمانات والبلديات الفرعية.
ولفت إلى أن الأمانة تسعى لإيجاد شركة خاصة تكون مسؤولة عن جمع النفايات وتدويرها والاستفادة منها، مؤكداً أن النفايات ستحقق دخلاً كبيراً في حال الاستفادة منها.