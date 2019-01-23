شاهد.. لقطات من داخل الأجنحة الفندقية الفاخرة على متن سفينة سياحية حديثة

كشفت شركة “Saga” مؤخراً عن أحدث سفنها السياحية الفاخرة، والتي أطلقت عليها اسم “Spirit of Discovery” بمعنى “روح الاكتشاف”، وسوف يتم تدشينها في وقت لاحق هذا العام
وتضم السفينة العديد من الأجنحة الفندقية الترفيهية، وأطلقت الشركة عليها أسماء جزر بريطانية مثل “لوندي” و”بيلي” و”هيبرايدز”
وتم تجهيز جميع الأجنحة الفندقية بوسائل ترفيهية وخدمات فاخرة وأثاث عصري، بالإضافة إلى حمامات خاصة وشاشات تلفاز، كما توجد على السفينة سينما ونواد صحية
ويمكن للسفينة استيعاب 999 راكباً، بالإضافة إلى طاقم العمل على متنها، ومن المنتظر بدء مراسم تدشينها في صيف العام الجاري قبل الانطلاق في رحلات تجريبية.