صور | بيع أغلى منزل في المملكة المتحدة منذ عام 2011

دفع المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق التحوط “سيتادل” “كين جريفين” 95 مليون إسترليني (123.3 مليون دولار) مقابل شراء منزل فاخر على مرأى من قصر “باكينجهام”، والذي يعتبر أغلى المنازل التي بيعت في المملكة المتحدة منذ عام 2011.
وتبلغ ثروة “جريفن” – البالغ من العمر 50 عامًا وأسس “سيتادل” عام 1990 ويدير استثمارات بحوالي 30 مليار دولار – 8.8 مليار دولار وهو يحتل المركز الـ 152 بين أثرياء العالم.
وقالت المتحدثة باسم السيد “جريفن” عن شراء منزل “3 كارلتون جاردنز”: “إنه عقار تاريخي ذو موقع مذهل”.
وتعد تلك الخطوة، الأحدث في سلسلة من العقارات الفاخرة التي اشتراها “جريفين” حول العالم، بما يشمل أغلى العقارات في نيويورك وشيكاغو وميامي.