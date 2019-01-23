صور | حادث مروع يشطر مركبة جزأين ويودي بقائدها في الطائف

لقي شاب مـصرعه أمس (الثلاثاء) في حـادث مروع وقع بطريق الجنوب قرب مفرق الأقمار الصناعية بالطائف؛ حيث وقع تصادم بين مركبتين أدى لانشطار إحداهما إلى جزأين في الجزيرة الفاصلة بين المسارين.
وأرجع عدد من الأهالي سبب وقوع الحـادث إلى عدم وجود حاجز خرساني بين المسارين، مبينين وفقاً لـ “سبق” أن هذا الحـادث ليس الأول من نوعه؛ حيث يشهد هذا الطريق حـوادث متكررة أودت بأرواح الكثيرين؛ بسبب عدم وجود حاجز خرساني.
وطالب الأهالي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بوضع صبات خرسانية على الطريق، ومحاسبة المقصّرين جراء عدم وجود الحواجز بين المسارين وضعف الصيانة على الطريق.