صور | خادم الحرمين يستقبل كبار مسؤولي وزارة التجارة ورؤساء الغرف التجارية ورجال أعمال

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء بقصر اليمامة في الرياض، كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعدداً من رجال الأعمال.
وفي بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، بعدها حمد خادم الحرمين الشريفين، الله عز وجل على ما مّن الله به على المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، مؤكداً دور القطاع الخاص المهم في تحقيق الأهداف التنموية في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي.