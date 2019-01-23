عجلان العجلان: لقاء خادم الحرمين الشريفين برجال الأعمال يؤكد دعم القيادة للقطاع الخاص

الرئيسية اقتصاد عجلان العجلان: لقاء خادم الحرمين الشريفين برجال الأعمال يؤكد دعم القيادة للقطاع...
رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة استقباله حفظه الله كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعدداً من رجال الأعمال الأربعاء 23يناير 2019 .
وأكد العجلان أن استقباله يحفظه الله يؤكد قرب قيادتنا الدائم الى كافة شرائح المجتمع ويجسد حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين على دعم وتعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في ظل ما تنعم به بلادنا الغالية من أمن وأمان وهو الامر الذي ولله الحمد يوفر المناخ والبيئة المناسبة لكل الأنشطة والقطاعات الاستثمارية بما في ذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة.
وقال العجلان ان كلمات خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء تشكل دعماً للقطاع الخاص وتؤكد ان اهتمام الدولة بتسهيل الاعمال ومعالجة أي معوقات تعترض طريق القطاع الخاص بما ينعكس على تقوية الاقتصاد ورفع معدلات نموه، مؤكد ان كلماته حفظه الله كانت وستبقى محل ثناء وتقدير الجميع.
وأضاف أن قطاع الأعمال حريص على مواكبة تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لا سيما وأن دور القطاع الخاص في رؤية 2030 يشكل اساساً مهماً في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق الوظائف ودعم الصناعة الوطنية.