فرسان مكة يبدعون ويقضون على بقايا الأهلي

مكة المكرمة – عادل رشيد
تأهل نادي الوحدة لدور ٨ بعد انتصاره على مضيفة نادي الاهلي بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاربعاء على ارضية مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).
وشهدت الأوقات الاصلية تسجيل الفريق الاهلاوي هدف التقدُّم من اللاعب ديجانيني في الدقيقة ٤٠ لتنتهي الحصّة الاولى بتقدّم اهلاوي بنتيجة ١-٠ ، وفي الشوط الثاني كانت هناك رغبة وحداوية لإحراز التعادل الذي جاء عن طريق اللاعب روملو اوتيرو بالحل من كرة ثابتة في الدقيقة ٧٥ .
اجرى مدرّب الوحدة ميدو عددا من التغييرات والاعتماد على المرتدّات.. وفي المقابل لم تغير تبديلات جويدي من واقع فريقه ولم تضف الفائدة الفنيّة في الأشواط الإضافية لتذهب المباراة لركلات الترجيح وينتصر الوحدة بنتيجة ٣-١ ليقابل التعاون في بريدة.