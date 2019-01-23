فيديو | “المنيع”: لا زكاة في المقتنيات والأدوات الشخصية المعدة للاستهلاك وإن بلغت الملايين

أجاب الشيخ عبدالله المنيع، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال حول حكم الزكاة في المقتنيات الشخصية، أنه لا زكاة في المقتنيات والأدوات الشخصية والمعدة للاستهلاك، وإن بلغت الملايين.
وكان أحد المستفتين في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية” سأل الشيخ، قائلاً: “عندي في بيتي 5 سيارات للاستعمال الشخصي، ومجموعة تحف تساوي الملايين، وأدوات منزلية مثل ذلك، إلا أنها للاقتناء، فهل تجب الزكاة فيها؟” ليجيب الشيخ المنيع بقوله: “الذي عليه جمع من أهل العلم أن الزكاة لا تجب إلا في كل مال نامٍ بالفعل أو بالقوة، وهذه المقتنيات والأدوات الموجودة في بيته، والسيارات التي هي لاستعماله الشخصي، هذه لا تجب فيها الزكاة، وإن بلغت الملايين؛ فهذه مهيأة للقنية وللاستهلاك؛ فلا زكاة فيها”.